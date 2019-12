Mes, Bankitalia: “Riforma non danneggia l’Italia”

editato in: da

(Teleborsa) – La riforma del Mes non danneggia l’Italia, anzi riduce le possibilità di default. A dirlo è Bankitalia chetorna a parlare del Mes e a chiarire il suo parere sul Fondo Salva-Stati e la riforma, attualmente in discussione in Europa e al centro del dibattito politico in Italia.

Nello specifico, il Mes “non è un organismo inutile e, certo, non danneggia il nostro Paese; serve all’Italia tanto quanto a ciascun altro paese dell’area dell’euro”, come si legge in una rubrica di fact checking sulla riforma pubblicata sul sito di via Nazionale.

“L’Esm attenua i rischi di contagio connessi con eventuali crisi di un paese dell’area dell’euro” (come è accaduto con l’Italia durante la crisi greca) e anzi “riduce la probabilità di un default sovrano, almeno per i paesi le cui difficoltà sono temporanee”, come si legge nella rubrica.

Bankitalia è poi tornata a chiarire le parole del Governatore Ignazio Visco che non ha definito la riforma del Mes un “enorme rischio”, ma ha sostenuto che “l’introduzione di un meccanismo di ristrutturazione del debito sovrano (Debt Restructuring Mechanism) comporterebbe un rischio enorme. La riforma dell’Esm non prevede né annuncia un tale meccanismo”, conclude la nota.