Merkel, luce in fondo a tunnel “abbastanza lontana”

(Teleborsa) – “Dobbiamo essere coscienti del fatto che ci troviamo in una pandemia, e che si tratta di un evento particolare. Si può probabilmente dire che si tratta di un evento che avviene una volta ogni secolo”.

Lo ha detto Angela Merkel a Berlino, in conferenza stampa, rispondendo alle domande nel giorno in cui in Germania è scattato il semi-lockdown.

Che ci siano dei risultati “non dipende solo dalle regole, ma anche dal fatto che queste verranno rispettate“, dice la Cancelliera precisando che, se la curva dei contagi si abbasserà, si potrà affrontare “dicembre, ovviamente ancora sotto regole del corona, ma con maggiori spazi di libertà”.

“Abbiamo quattro mesi invernali lunghi davanti a noi” e “la luce alla fine del tunnel è abbastanza lontana“, ha proseguito spiegando anche che la situazione non dipende dalla politica perchè “questa è come una catastrofe naturale”.

Poi un pensiero all’imminente Natale che sarà nell’inevitabile segno delle misure necessarie a contenere la diffusione della pandemia, ma “non dovrà essere in solitudine”.