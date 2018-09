Meridiana Maintenance nell’orbita Air Italy dal 1° ottobre

editato in: da

(Teleborsa) – Ultime tre settimane in veste Meridiana per il Maintenance, Repair and Overhaul, centro di manutenzione aeromobili di Olbia, ora in procinto di passare a Air Italy dal 1° ottobre prossimo.

Inaugurato otto anni fa, rientra nell’operazione di trasferimento dei rami d’azienda e nel piano di riorganizzazione della compagnia aerea entrata nell’orbita di Qatar Airways.

Sancite le garanzie occupazionali, 30 addetti (un quarto della forza lavoro del centro) sono stati trasferiti nell’hub della compagnia aerea a Malpensa.

Meridiana Maintenance è nata il 1 Marzo 2010 dall’unione delle attività di manutenzione delle compagnie aeree Meridiana ed Eurofly. A metà degli anni ‘90, Meridiana Maintenance è stata la prima in Italia e tra le prime in Europa ad ottenere la certificazione JAR 145, poi convertita in EASA PART 145 (entrambe costituite da un corpus di requisiti richiesti dalle autorità sovranazionali alle compagnie che vogliono occuparsi della manutenzione di aerei civili per garantire sicurezza e qualità del servizio). Le competenze acquisite sugli aeromobili della serie MD80 sono state estese ai modelli B717, Boeing 737, alla famiglia A320 e agli Airbus A330. Nel maggio 2015 Meridiana Maintenance aveva siglato un accordo di cooperazione con il Distretto Aerospaziale della Sardegna.

L’operazione di trasferimento del ramo d’azienda è giudicata penalizzante sia dagli amministratori dell’isola che dalle rappresentanze sindacali, che hanno visto sempre nel progetto originario del polo manutentivo una opportunità per garantirsi un centro di eccellenza che richiamasse collaborazioni internazionali.