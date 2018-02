Meridiana diventa AirItaly. Qatar Airways: sarà vettore nazionale

(Teleborsa) – Meridiana cambia nome in AirItaly.

L’annuncio del nuovo brand, è arrivato da Akbar Al Baker, Ceo del gruppo Qatar Airways, che da settembre 2017 detiene il 49% della compagnia italiana tramite la holding AQA.

“Puntiamo a essere il vettore di riferimento per l’Italia come nessun altro prima d’oggi, vogliamo diventare un’icona nazionale” – ha detto Al Baker presentando i piani di sviluppo di Air Italy -. “Alitalia sarà una nostra concorrente, e in questa competizione dimostreremo che la stella saremo noi”.

“In 5 anni la flotta crescerà a 50 aerei e trasporterà 10 milioni di passeggeri” – ha indicato Francesco Violante, presidente di Meridiana.