Mercure Investment acquista l’1,6% di ASTM. Titolo balza in Borsa

editato in: da

(Teleborsa) – Mercure Investment, controllata da Mercure Holding e a cascata dai fondi di investimento Ardian Infrastructure Fund IV, annuncia di aver concluso l’acquisto di oltre 2,2 milioni di azioni ASTM, pari a circa l’1,6% del capitale sociale, attraverso una procedura di reverse accelerated book-building rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri.

Il corrispettivo per l’acquisto è pari a 21 euro per ciascuna azione, per un esborso complessivo di circa 47,5 milioni di euro.



Intermonte SIM ha operato in qualità di intermediario autorizzato e sole bookrunner dell’Operazione. Il regolamento dell’Operazione avverrà il prossimo 11 Settembre 2020.

Mercure è titolare anche di una partecipazione pari al 40% del capitale sociale di Nuova Argo Finanziaria, la quale detiene, direttamente e indirettamente, quasi 60,5 milioni di azioni di ASTM, pari a circa il 43,020% del capitale. La restante partecipazione pari al 60% del capitale sociale di Nuova Argo è detenuta da Aurelia che esercita il controllo solitario su ASTM.

Il regime di trasferibilità e l’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni di ASTM acquisite sono disciplinati da un patto parasociale sottoscritto tra Nuova Argo, Aurelia e Mercure in data 8 settembre 2020.

L’acquisto della partecipazione da parte di Mercure ha messo le ali alle azioni ASTM che segnano in Borsa un corposo rialzo del 7% a 18,47 euro. Sotto il profilo tecnico, lo scenario di breve periodo di ASTM evidenzia un declino dei corsi verso area 18,18 Euro con prima area di resistenza vista a 18,93. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 17,86.