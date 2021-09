Merck KGaA, nuovi investimenti per sfruttare crescita domanda semiconduttori

editato in: da

(Teleborsa) – Merck KGaA – azienda tedesca attiva nei campi della chimica e farmaceutica – prevede di investire più di 3 miliardi di euro in innovazione nella divisione Electronics al 2025. La società amplierà la capacità produttiva, sosterrà la spesa in ricerca e sviluppo e valuterà nuove acquisizioni. Il ramo Electronics fornisce materiali e tecnologie innovative per chip e processori di nuova generazione, oltre a sviluppare materiali per display e pigmenti per l’industria automobilistica, cosmetica e della stampa.

L’investimento è una parte essenziale del programma di crescita Level Up, annunciato al Merck’s Capital Markets Day il 9 settembre. Attraverso Level Up, la divisione Electronics cercherà di cogliere le opportunità di crescita che accompagnano la domanda globale in forte accelerazione per i semiconduttori innovativi e i materiali per display. Merck punta a un CAGR (tasso annuo di crescita composto) dal 3% al 6% tra il 2021 e il 2025 per la divisione.



“Con il nostro programma di crescita Level Up, stiamo ampliando considerevolmente la nostra impronta di produzione globale e potenziando la ricerca e lo sviluppo e l’innovazione – ha affermato Kai Beckmann, membro del consiglio di amministrazione di Merck e CEO di Electronics – I mercati altamente attraenti dei semiconduttori e degli OLED si stanno espandendo a un ritmo crescente. Attingendo a questo slancio, stiamo migliorando in modo significativo le nostre prospettive di crescita“.