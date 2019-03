Mercitalia Rail, consegnata la prima locomotiva elettrica di Bombardier

editato in: da

(Teleborsa) – Consegnata a Mercitalia Rail (Polo Mercitalia – Gruppo FS Italiane) la prima delle 40 nuove locomotive elettriche TRAXX E494, prodotte da Bombardier Transportation nel suo stabilimento di Vado Ligure (SV)

A presentare il primo esemplare ed il piano di consegna delle ulteriori locomotive di ultima generazione sono intervenuti, a Roma, Enrico Pujia, Direttore Generale della Direzione Trasporto e Infrastrutture Ferroviarie del MIT, assieme all’Ad di Mercitalia Logistics Marco Gosso ed all’Amministratore Delegato Mercitalia Rail Gian Paolo Gotelli.

“Le nuove locomotive costituiscono il nostro investimento più importante”, ha affermato Marco Gosso, ricordando che l’investimento include le locomotive interoperabili di TX Logistik, la società tedesca del Polo Mercitalia che opera nei maggiori Paesi europei. Un investimento che, secondo il manager “permetterà di rinnovare, nel prossimo biennio, circa un terzo della flotta locomotive di proprietà per poter offrire ai clienti maggior capacità di trasporto e servizi più affidabili e puntuali”.

Per il rinnovo della flotta in senso ecosostenibile sono stati investiti nel complesso 400 milioni (per Mercitalia e TX Logistik), ma il contratto siglato con Bombardier, a dicembre 2017, ha un valore di 180 milioni ed include un’opzione per l’acquisto di altre 20 unità.

Il piano di consegna delle nuove locomotive elettriche prevede l’arrivo di cinque locomotive al mese, con il completamento della fornitura entro ottobre di quest’anno, ma nei mesi successivi potrebbero andare in consegna le ulteriori venti unità. In base al contratto, Bombardier si occuperà anche della manutenzione delle locomotive per un periodo di otto anni.

Sotto il profilo tecnico, i mezzi avranno una potenza massima di trazione di 6,4 MW e una forza di trazione di 320 kN. Saranno dotate di sistemi frenanti autogenerativi e dell’innovativo sistema “Eco-mode”, che garantisce consumi energetici significativamente inferiori rispetto agli standard attuali.

In occasione della presentazione del primo esemplare, Teleborsa ha intervistato l’Ad di Mercitalia Logistics, Marco Gosso, che ha parlato del piano di investimenti quinquennale e del nuovo servizio Mercitalia Fast.

“Questa presentazione rappresenta un salto in avanti importantissimo per noi, ci da la possibilità di migliorare ulteriormente il servizio che diamo ai clienti e migliorare ulteriormente l’efficienza con cui svolgiamo le attività di trasporto”.

“Queste locomotive rientrano nel piano investimenti che abbiamo fatto per i prossimi 5 anni di 1 miliardo di euro, di cui 700 milioni di euro dedicati a rinnovare il materiale rotabile, 400 milioni solo per le locomotive, in parte di Mercitalia Rail e in parte le nuove locomotive TX Logistik, che utilizzeremo sia sulle reti italiane che su quelle internazionali”.

Avete da poco lanciato il servizio Mercitalia Fast. In cosa consiste?



“Mercitalia Fast è il nuovo servizio lanciato da Ferrovie. È il primo treno al mondo ad alta velocità dedicato alle merci“.

“È un servizio giornaliero e che facciamo ogni notte tra Marcianise e Bologna, e che consente di trasportare le merci ad alta velocità e quindi soddisfare le esigenze di questi clienti particolari, che hanno necessità di trasportare le merci in modo urgente o pregiate”.