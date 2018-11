Mercitalia Fast, tutto pronto all’Interporto di Bologna per il debutto il 7 novembre

editato in: da

(Teleborsa) – Interporto di Bologna pronto per l’avvio del servizio di “Mercitalia Fast”, ovvero primo servizio al mondo di Alta Velocità ferroviaria per le merci, lanciato da Polo Mercitalia (Gruppo FS Italiane).

Mercitalia Fast collegherà in 3 ore e 30 minuti il Terminal Sud di Maddaloni-Marcianise, in provincia di Caserta, con a Nord appunto l’Interporto di Bologna. Si alleggerisce così la principale arteria autostradale italiana l’Autostrada A1 con 9 mila camion in meno ogni anno e si riducono dell’80% le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.

Il servizio, che sarà inaugurato nella nottata di mercoledì 7 novembre, verrà effettuato quotidianamente dal lunedì al venerdi, da un ETR 500, trasferito da Trenitalia al Polo Mercitalia ed appositamente modificato all’interno. La merce viaggerà a bordo di un treno ad Alta Velocità che ha una capacità di carico equivalente a 18 TIR, mentre l’impiego di roll container permetterà di rendere veloci, efficienti e sicure le operazioni di carico e scarico.

La presentazione del nuovo servizio è avvenuta una settimana fa a Caserta, mentre oggi 5 novembre 2018, i vertici di Mercitalia Logistics, il Presidente Ivan Soncini e l’Amministratore Delegato Marco Gosso, lo hanno illustrato a Bologna presso l’Interporto, l’altro capolinea del trasporto delle merci da Caserta a Bologna.

Presenti il Dirigente alla Mobilità-Logistica della Regione Emilia Romagna, Sabrina Mingozzi, l’Assessore alla Mobilità di Bologna, Irene Priolo, l’Assessore alla Pianificazione e Mobilità sostenibile di Bologna, Marco Monesi, il Presidente dell’Interporto di Bologna, Marco Spinedi, e il Direttore generale, Sergio Crispi.

“Con l’avvio del nuovo servizio Mercitalia il trasporto delle merci entra nel terzo millennio”, ha dichiarato Ivan Soncini, Presidente di Mercitalia Logistics, ricordando che la società del Gruppo FS “offre al mercato soluzioni integrate di trasporto merci e logistica che valorizzano il trasporto ferroviario” e vanta oggi un fatturato di oltre un miliardo di euro all’anno.

L’AD Marco Gosso ha ricordato che questo servizio è il primo di questo genere e che l’obiettivo di Mercitalia è “offrire un servizio su misura a quei clienti che devono consegnare la merce in modo rapido, affidabile e puntuale, caratteristiche sempre più richieste dal boom dell’eCommerce“. Il servizio Mercitalia Fast infatti è stato pesato per soddisfare le esigenze di clienti come corrieri espresso, opersastori logistici, produttori, distributori e valorizzatori immobiliari.

L’Amministratore Delegato di Mercitalia, Marco Gosso, che ha parlato a Teleborsa del servizio che partirà fra due giorni dall’Interporto di Bologna.