Mercitalia Fast, Di Maio “Nuova concezione mobilitÃ , sempre piÃ¹ incentivi su ferro”

(Teleborsa) – “Sono molto contento che oggi parta un progetto che è primo in Italia ed al mondo” e che “ci consentirà di abbattere la CO2 dell’80% per quanto riguarda il trasporto su gomma sulla tratta Napoli-Milano, abbiamo 9 mila camion in meno e abbiamo, soprattutto, nuovi posti di lavoro“.

Lo ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio arrivando alla presentazione di Mercitalia Fast, il nuovo servizio che per il trasporto delle merci sull’Alta velocità.

Il ministro propone “una nuova concezione della mobilità”, che che abbassi sempre di più il trasporto merci su gomma, l’inquinamento ed il traffico.

“Questi sono degli obiettivi che ci diamo come governo”, afferma Di Maio, che preannuncia “sempre di più nei prossimi anni sposteremo gli incentivi verso il ferro, non sacrificando gli attuali su gomma, ma incentivando sempre di più l’intermodalità“.