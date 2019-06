Mercatone Uno, Procura di Milano indaga per bancarotta fraudolenta

editato in: da

(Teleborsa) – In seguito al fallimento della società Mercatone Uno, la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta, al momento senza indagati, con l’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta. A guidare l’indagine sono il procuratore aggiunto Riccardo Targetti, che coordina il pool reati fallimentari, e il pm Roberto Fontana mentre ulteriori accertamenti sono in corso di svolgimento da parte della Guardia di Finanza.

Il 23 maggio scorso il presidente del Tribunale fallimentare Alida Paluchowski e il giudice Sergio Rossetti avevano accolto l’istanza di fallimento presentata dalla Procura di Milano, insieme ai due creditori Savini Due e Falegnameria Adriatica, respingendo l’istanza di concordato preventivo e dichiarando il crac della società Shernon Holding, srl con sede a Milano, che aveva rilevato le attività del marchio nell’agosto del 2018.

Nel provvedimento, i giudici hanno evidenziato “l’elevato debito maturato in soli 9 mesi di attività per oltre 90 milioni, i costi fissi di gestione per oltre 5 milioni al mese, l’assenza di credito bancario sin dai mesi di novembre e dicembre 2018, la totale assenza di fiducia dei fornitori che rifiutavano le prestazioni di merci in mancanza del loro pagamento immediato e gli inadempimenti nei confronti delle amministrazioni straordinarie del gruppo”.

Nel frattempo i 1860 lavoratori del Gruppo attendono risposte e sale la tensione tra l’associazione dei fornitori di Mercatone Uno e i commissari del colosso. Le 500 aziende di fornitori avanzano un credito di oltre 200 milioni non pagati.