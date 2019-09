Mercatone Uno, Commissari: al lavoro per tutelare lavoratori e valorizzare asset

editato in: da

Dopo alcuni mesi di lavoro sottotraccia, tornano a parlare i Commissari Straordinari di Mercatone Uno Luca Gratteri, Antonio Cattaneo e Giuseppe Farchione.

“Abbiamo assunto il ruolo di Commissari Straordinari consapevoli delle responsabilità verso tutti i soggetti coinvolti, in particolare i lavoratori dell’azienda, i fornitori e le comunità territoriali interessate. Sin dall’inizio del nostro mandato, lo scorso 19 giugno, sono state intraprese le azioni volte a individuare soluzioni efficaci e sostenibili, ed è stato avviato, con la dovuta urgenza, il processo di cessione volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed alla tutela degli interessi dei creditori”.

In particolare, i commissari straordinari Mercatone Uno hanno iniziato a sondare il mercato alla ricerca di possibili acquirenti per l’azienda, in modo da poter salvaguardare i livelli occupazionali e riaprire al più presto i vari punti vendita. “Pur in una contingenza economica non favorevole, e nella specifica attuale situazione dell’azienda Mercatone Uno, in procedura di amministrazione straordinaria dal 2015, è stata immediatamente attivata la delicata fase di scouting di realtà imprenditoriali, di adeguato standing e riconosciuta affidabilità, potenzialmente interessate alla Mercatone Uno”, aggiungono i commissari nella nota.

Per maggiore chiarezza, i Commissari sintetizzano i dati essenziali, registrati oggi:

Potenziali Acquirenti contattati: n. 136 (di cui 34% Italia; 66% Estero)

Potenziali Acquirenti contattati per Categoria: 50% Arredo; 26% Generalisti; 24% Altri

Potenziali Acquirenti contattati per Dimensione (fatturato): 40% oltre euro 1 miliardo di fatturato; 42% tra euro 100 milioni ed euro 1 miliardo di fatturato; 18% meno di euro 100 milioni di fatturato

Potenziali Acquirenti contattati per Assetto Proprietario: 72% società non quotate; 28% società quotate

Feedback ad oggi ricevuti: n. 122 (di cui 71% Interlocutori; 10% Positivi; 19% Negativi)

Composizione Feedback Positivi (n. 12): 67% Italia; 33% Estero

“Le interlocuzioni con i soggetti che ad oggi hanno mostrato interesse e con quelli che si manifesteranno, proseguiranno fino alla data di presentazione delle offerte vincolanti, la cui scadenza è prevista al 31.10.2019”, concludono.