Mercato immobiliare in salute: compravendite residenziali in aumento nel 2018

(Teleborsa) – Segnali positivi giungono dal mercato immobiliare italiano, con le compravendite che nel 2018 sono aumentate del 6,5% rispetto all’anno precedente (dati Agenzia delle Entrate). Nello stesso periodo anche le grandi città registrano un incremento, non solo delle transazioni (5,8%) ma anche dei prezzi che, sulla base dei dati forniti dalle agenzie Tecnocasa e Tecnorete, sono aumentati dell’1,6%.

Molto dinamiche in termini di scambi Bari (+10,5%), Bologna (+10,5%) e Palermo (+7,7%). Bologna è la città che registra anche l’aumento dei prezzi più importante, chiudendo il 2018 con +11,1%.

Resta indietro Roma con un timido +3%, confermando di non avere ancora intrapreso la strada della crescita in modo convinto, così come testimoniano anche i prezzi in ribasso dell’1,9% in tutto il 2018.

Contenuta la crescita delle compravendite anche a Milano (+3,4%), dove la ripresa era iniziata prima che in tutte le altre grandi città.

Diminuiscono le tempistiche di vendita, posizionandosi attualmente intorno a 129 giorni.