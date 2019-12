Mercato auto europeo in recupero a novembre ma bilancio 11 mesi modesto

editato in: da

(Teleborsa) – Il mercato dell’auto europeo chiude un mese di novembre positivo, ma il bilancio degli 11 mesi evidenzia una sostanziale stagnazione. Secondo gli ultimi dati dell’Associazione europea dei produttori di auto (ACEA), le immatricolazioni nella UE (EU 28) sono salite del 4,9% su base annua attestandosi a circa 1,176 milioni di unità, mentre quelle che includono anche l’EFTA, l’Associazione europea del libero scambio (Svizzera, Islanda e Norvegia), crescono del 4,5% a 1,210 milioni. Nell’ambito della sola Eurozona (EU 15) le vendite sono aumentate del 4,2% a circa 1,056 milioni.

Nonostante il buon andamento di novembre, la variazione cumulata dei primi 11 mesi dell’anno per i 28 Paesi membri segna una stagnazione (-0,3% a 14,1 milioni), variazione che non cambia includendo l’area EFTA, mentre l’Area Euro vede frenare le vendite dello 0,8%.

Cresce moderatamente il mercato dell’auto tricolore (+2,2% a novembre), chiudendo gli 11 mesi in linea con l’intero mercato dell’Eurozona (-0,6%). Fra le altre grandi economie europee, volano le vendite in Germania a novembre (+9,7% che porta il cumulato a +3,9%). Cresce su mese Spagna (+2,3%), ma l’anno si avvia a chiudere con un segno meno (-5,7%). Ristagna la Francia sia sul mese (+0,7%) che sul cumulato (-0,2%).

Per quanto concerne i singoli marchi, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) registra un calo dell’1,6% nel complesso dell’Unione Europea più EFTA, con una quota di mercato che cala al 5,6%. Peggiore la performance se si considera l’Europa Occidentale (Area Euro più EFTA) che segna un -5,1%.

Il Gruppo Volkswagen mostra una grande crescita delle immatricolazioni (+13,4% nell’area UE+EFTA), con un aumento della quota al 25,8% dal 23,7% precedente.

Fra i marchi più popolari in Europa, la Peugeot segna un -7,9%, con una quota in calo al 14,3%, mentre la connazionale Renault segna un +4,1% ed una quota stabile al 10,1%. Le tedesche Daimler e BMW fanno rispettivamente +7% e -0,1% di immatricolazioni con quote di mercato rispettivamente pari a 7,3% ed al 7,1%.