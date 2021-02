Mercato auto, ACEA: ripartirà nel 2021, previsto un +10% rispetto al 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Il 2021 sarà il primo passo verso la ripresa per il settore dell’auto dopo lo stop della pandemia. È il messaggio lanciato da ACEA, l’Associazione europea dei costruttori di automobili, che previsto per quest’anno un aumento delle vendite pari al 10% in più rispetto il 2020. Per l’Associazione, infatti, le ricadute del Covid dovrebbero persistere nel primo trimestre del 2021 ma il mercato dell’auto dovrebbe riprendersi nella seconda metà dell’anno con l’avanzare dei programmi di vaccinazione.

“Ora più che mai è fondamentale lavorare fianco a fianco con i responsabili politici dell’UE per rafforzare la competitività dell’industria automobilistica europea sulla scena globale”, ha affermato il nuovo presidente di ACEA, Oliver Zipse, che è anche CEO di BMW. “Grazie al modello di business globale delle case automobilistiche europee e alla domanda internazionale di veicoli fabbricati nell’UE, lo scorso anno gli stabilimenti di produzione in Europa hanno potuto beneficiare di mercati in ripresa più rapida, in particolare quelli asiatici”, ha osservato Zipse. “Tuttavia, la ripresa economica sostenibile dell’Unione europea e della domanda locale è vitale per il nostro ritorno alla forza pre-crisi”.

“Con il giusto sostegno politico, compreso un massiccio aumento delle infrastrutture di ricarica e rifornimento per combustibili alternativi in ??tutti gli Stati membri dell’UE, questa tendenza positiva può continuare – ha aggiunto Zipse – Nonostante le pressioni economiche causate dalla pandemia, il nostro settore rimane pienamente impegnato nella sua continua trasformazione verso la neutralità delle emissioni di carbonio”.

La decarbonizzazione, insieme alla digitalizzazione, sta cambiando anche la natura delle tecnologie che entrano nei veicoli. Con questo in mente, ACEA ha chiesto una strategia europea realistica sull’accesso alle forniture e alle materie prime necessarie per i veicoli all’avanguardia. In effetti, le recenti carenze di microchip dimostrano quanto possa essere dirompente un’improvvisa interruzione di forniture cruciali per l’industria, con le sue complesse catene di approvvigionamento e un modello di business just-in-time che è già sotto pressione a causa della Brexit. “Il nostro settore sta lavorando duramente per riprendersi e affrontare le sfide future – ha concluso il presidente di ACEA – Perché un’industria automobilistica dell’UE forte, sia a livello nazionale che globale, non solo contribuirà a rafforzare l’economia europea, ma anche a raggiungere le sue ambizioni climatiche”.