Mercato americano prosegue scambi in rialzo

(Teleborsa) – La Borsa di New York prosegue in buon rialzo, con il Dow Jones che mostra un rialzo dello 0,54%; sulla stessa linea, l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.418 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,47%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,52%). Trimestrali e dati macro stanno sostenendo il bon andamento degli scambi, in attesa domani del Job report.

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti energia (+1,69%), finanziario (+0,86%) e beni di consumo secondari (+0,79%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto sanitario, che riporta una flessione di -0,81%.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Salesforce.Com (+2,52%), Walt Disney (+2,47%), Amgen (+2,10%) e Boeing (+1,80%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su United Health, che continua la seduta con -3,05%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Wynn Resorts (+7,30%), Twenty-First Century Fox (+6,73%), American Airlines (+6,54%) e FOX (+5,97%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Electronic Arts, che cede il 2,80%.

Seduta drammatica per Activision Blizzard, che crolla del 2,04%.

Scivola Analog Devices, con un netto svantaggio dell’1,83%.

In rosso Citrix Systems, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,41%.