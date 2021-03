Mercato americano positivo. Si guarda a Fed e Opec

editato in: da

(Teleborsa) – Avvio di seduta positivo per la borsa di Wall Street, dopo dati leggermente migliori del previsto dal rapporto settimanale sui sussidi di disoccupazione,con 745mila nuove richieste. C’è attesa per la riunione dell’OPEC+ chiamata a decidere sui tagli alla produzione di petrolio.

Non si escludono nuovi ribassi per i mercati azionari poiché continua a preoccupare l’andamento dei rendimenti dei titoli di Stato, USA soprattutto, in risposta alle prospettive di inflazione. Gli addetti ai lavori si aspettano indicazioni in tal senso dal presidente della Federal Reserve Jerome Powell nel suo intervento al summit del Wall Street Journal nel pomeriggio.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sta mettendo a segno un +0,34%; sulla stessa linea, l’S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 3.836 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,65%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,6%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti energia (+1,26%), telecomunicazioni (+1,03%) e beni di consumo secondari (+0,73%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Boeing (+3,20%), Exxon Mobil (+2,18%), Chevron (+1,21%) e United Health (+1,11%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Home Depot, che prosegue le contrattazioni a -0,65%.

Piccola perdita per Merck, che scambia con un -0,52%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Tripadvisor (+3,10%), Moderna (+2,38%), Tesla Motors (+2,13%) e Bed Bath & Beyond (+1,72%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Seagate Technology, che prosegue le contrattazioni a -4,82%.

Crolla Fastenal, con una flessione del 2,22%.

Sotto pressione Altera, con un forte ribasso dell’1,98%.

Soffre Liberty Global, che evidenzia una perdita dell’1,21%.