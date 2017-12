Mercato americano positivo in avvio

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,63% a 24.806,49 punti. Sulla stessa linea l’S&P-500 che procede a piccoli passi, avanzando a 2.691,52 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,59%), come l’S&P 100 (0,9%).

Gli investitori sono ottimisti in vista dell’approvazione della riforma fiscale tanto voluta dal presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump.

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti Telecomunicazioni (+1,27%), Finanziario (+0,97%) e Information Technology (+0,68%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Intel (+1,64%), Travelers Company (+1,39%), Goldman Sachs (+1,38%) e Cisco Systems (+1,36%).

Tra i best performers del Nasdaq 100, Jd.Com (+4,09%), KLA-Tencor (+3,55%), Netease (+2,70%) e Mercadolibre (+2,47%). Le peggiori performance, invece, si registrano su CSX, che ottiene un -1,78%.