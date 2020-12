Mercato americano positivo

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa di New York si conferma positiva attorno al giro di boa, spinta dalle speranze degli investitori per la possibile approvazione di un nuovo pacchetto di aiuti. Acquisti sul comparto petrolifero all’indomani dell’accordo tra i paesi dell’Opec sulla produzione, di greggio. Quasi ignorato il deludente dato sul mercato del lavoro: a novembre sono stati creati 245.000 nuovi posti di lavoro, ben al di sotto delle stime degli analisti, a causa delle nuove restrizioni che sono state lanciate per contenere la crescita di nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sta mettendo a segno un +0,7%, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500, che continua la giornata in aumento dello 0,71% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,44%); come pure, poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,48%).

Energia (+4,83%), materiali (+1,71%) e beni industriali (+1,12%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore utilities, con il suo -1,47%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Caterpillar (+4,20%), Chevron (+3,53%), Exxon Mobil (+3,23%) e IBM (+2,67%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Boeing, che continua la seduta con -2,22%.

Discesa modesta per Procter & Gamble, che cede un piccolo -0,99%.

Pensosa Home Depot, con un calo frazionale dello 0,89%.

Tentenna Wal-Mart, con un modesto ribasso dello 0,84%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Western Digital (+6,39%), Micron Technology (+6,11%), Tripadvisor (+5,75%) e Qualcomm (+4,54%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Moderna, che ottiene -2,57%.

Spicca la prestazione negativa di Regeneron Pharmaceuticals, che scende dell’1,20%.

FOX scende dell’1,13%.

Calo deciso per Dish Network, che segna un -1,1%.