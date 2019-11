Mercato americano in frazionale rialzo

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sul Dow Jones un rialzo dello 0,34%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza lo S&P-500, che si posiziona a 3.096,96 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sulla parità il Nasdaq 100 (+0,09%), come l’S&P 100 (0,1%).

Ennesima stoccata di Trump alla Fed, dopo che il governatore Powell ha dichiarato che il livello dei tassi rimarrà invariato.

Dal fronte macro, l’inflazione ha accelerato il passo nel mese di ottobre.

In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti utilities (+1,34%), beni di consumo per l’ufficio (+0,76%) e telecomunicazioni (+0,47%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Walt Disney (+5,53%), Nike (+2,13%), Procter & Gamble (+1,30%) e Coca Cola (+1,19%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su DOW, che ottiene -2,15%.

Calo deciso per Pfizer, che segna un -1,6%.

Sottotono IBM che mostra una limatura dello 0,94%.

Deludente Walgreens Boots Alliance, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, SBA Communications (+1,65%), Symantec (+1,45%), Charter Communications (+1,41%) e Automatic Data Processing (+1,40%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Biogen, che continua la seduta con -3,19%.

Pesante Baidu, che segna una discesa di ben -2,81 punti percentuali.

Seduta drammatica per Netflix, che crolla del 2,78%.

Sensibili perdite per Tripadvisor, in calo del 2,76%.