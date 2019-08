Mercato americano apre in leggero rialzo

editato in: da

(Teleborsa) – Wall Street apre ai livelli di vigilia, seguendo la scia degli altri mercati mondiali. Le contrattazioni rimangono caute all’indomani della decisione di tagliare i tassi di 25 punti base da parte della Fed. Nonostante infatti fosse l’ipotesi più accreditata dal consensus, i toni meno accomodanti del Presidente Jerome Powell, che ha definito l’operazione “un aggiustamento di metà ciclo” e non l’inizio di un trend ribassista, hanno lasciato titubanti gli esperti. Oggi a pesare sugli scambi a stelle e strisce anche il dato sulle richieste dei sussidi di disoccupazione, in aumento a 215.0000 di 8.000 unità.

Il listino di New York vede quindi con il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,24%; sulla stessa linea, lieve aumento per lo S&P-500, che si porta a 2.987 punti. Sale il Nasdaq 100 (+0,71%), come l’S&P 100 (0,3%).

informatica (+0,87%), beni di consumo per l’ufficio (+0,74%) e telecomunicazioni (+0,67%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia, che riporta una flessione di -1,47%.

Al top tra i giganti di Wall Street, Microsoft (+1,55%), Cisco Systems (+1,54%), Verizon Communication (+1,39%) e IBM (+1,30%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Pfizer, che ottiene -1,78%.

In rosso Exxon Mobil, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,55%.

Tentenna Chevron, che cede lo 0,66%.

Sostanzialmente debole Johnson & Johnson, che registra una flessione dello 0,61%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Western Digital (+5,79%), Vertex Pharmaceuticals (+4,68%), KLA-Tencor (+2,89%) e Lam Research (+2,88%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Idexx Laboratories, che continua la seduta con -5,37%.

Vendite a piene mani su Qualcomm, che soffre un decremento del 2,24%.

Spicca la prestazione negativa di Align Technology, che scende dell’1,83%.

O’Reilly Automotive scende dell’1,36%.