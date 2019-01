Mercati, seduta incolore per l’Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta interlocutoria per le principali borse europee che confermano la prudenza dell’avvio. Il numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell ha detto che la banca centrale americana può essere paziente, in quanto l’inflazione “è bassa e sotto controllo”. A Piazza Affari continua a tenere banco la crisi di Banca Carige mentre tornano a rincorrersi voci di potenziali interessati alla banca ligure. Uno dei nomi che circolano in questi giorni è quello di Unicredit.

Sul mercato Forex, l’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,30%. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,42%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,63%.

Si riduce di poco lo spread, che si porta a +264 punti base, con un lieve calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,83%.

Nello scenario borsistico europeo Francoforte, scambia con un -0,28%. Senza spunti Londra -0,12%. Debole Parigi, che cede lo 0,36%. A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 19.260 punti, con uno scarto percentuale dello 0,21%.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti alimentare (+2,30%), media (+1,34%) e vendite al dettaglio (+1,02%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori utility (-0,54%), beni industriali (-0,50%) e beni per la casa (-0,47%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Campari (+2,38%), Unipol (+2,10%), Saipem (+2,03%) e UnipolSai (+0,94%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Brembo, che ottiene -4,67%.

Tra le banche, Banco BPM, registra un ribasso del 2,57% mentre UBI Banca, scende dell’1,77%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Gima TT (+5,31%), Acea (+3,05%), Cattolica Assicurazioni (+2,64%) e Ivs Group (+2,36%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Credem, che continua la seduta con -2,45%.