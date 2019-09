Mercati prudenti guardano alle banche centrali. Milano più tonica

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove in cauto rialzo la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità, mostrando prudenza in vista della riunione della Federal Reserve di stasera. Scontato dal mercato un taglio dei tassi di 0,25% (portandoli nella fascia tra 1,75 e 2%), mentre ha sorpreso l’intervento d’urgenza di ieri sera deciso dalla banca centrale americana che ha iniettato decine di miliardi di dollari nel sistema interbancario. Domani invece sarà la volta del verdetto della Bank of Japan da cui gli addetti ai lavori si attendono un ulteriore allentamento della politica monetaria.

Sul mercato dei cambi, poco mosso il cross Euro / Dollaro USA, sui valori della vigilia a 1,105. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.500,8 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,37%. L’Arabia Saudita ha fatto sapere che la produzione di greggio sta gradualmente risalendoverso i livelli precedenti all’attacco alle raffinerie dello scorso weekend, mentre il recupero completo avverrà entro la fine di novembre.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,91%.

Nello scenario borsistico europeo poco mosso Francoforte, che mostra un +0,08%. Piccoli passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,30%. Sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato +0,15%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,50% a 21.910 punti.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori tecnologia (+1,95%), viaggi e intrattenimento (+0,95%) e assicurativo (+0,80%).

Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori beni per la casa (-2,31%), chimico (-0,99%) e materie prime (-0,53%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+2,13%), Juventus (+1,78%), BPER (+1,66%) e Amplifon (+1,36%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler, che continua la seduta con -4,57% con il Presidente e AD Ruffini che si è detto prudente sulle vendite di fine anno.

In apnea Prysmian, che arretra del 2,08%.

Spicca la prestazione negativa di Leonardo, che scende dell’1,46%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Falck Renewables (+3,04%), Banca Ifis (+1,73%), Saras (+1,51%) e IMA (+1,47%). Le peggiori performance, invece, si registrano su SOL, che ottiene -1,70%. ERG scende dell’1,16%.