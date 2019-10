Mercati poco mossi. A Milano corre FCA, a Parigi Peugeot

editato in: da

(Teleborsa) – Proseguono con cautela le principali borse europee, così come Piazza Affari, in una giornata ricca di dati macroeconomici, come di consueto a fine mese, mentre prosegue la stagione delle trimestrali. C’è anche attesa per la decisione della Federal Reserve in materia di politica monetaria, stasera.

A Milano focus su FCA dopo la conferma di trattative con PSA, controllante di Peugeot, per una possibile integrazione. Attenzione anche a Pirelli che ha lanciato l’allarme profitti.

Sul mercato dei cambi, nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,111. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,47%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 55,61 dollari per barile.

In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +136 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,99%.

Tra gli indici di Eurolandia Francoforte, mostra un calo frazionale dello 0,24%. Senza slancio Londra, che negozia con un +0,06%. Piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,22%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 22.648 punti.

In buona evidenza a Milano i comparti automotive (+3,28%), sanitario (+2,54%) e servizi finanziari (+1,77%).

Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti bancario (-1,81%), beni per la casa (-0,97%) e assicurativo (-0,89%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Fiat Chrysler (+9,57%), Exor (+4,92%), Amplifon (+4,12%) e Recordati (+1,98%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Pirelli -7,06%. Vendite anche sulle banche, come Unicredit -2,63%, Banco BPM -2,43% e BPER -2,24%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Carel Industries (+2,86%), Zignago Vetro (+1,39%), ERG (+1,26%) e Mondadori (+0,74%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Gima TT, che prosegue le contrattazioni a -2,46%.

Sensibili perdite per Brembo, in calo del 2,38%.

In apnea Interpump, che arretra del 2,32%.

Tonfo di OVS, che mostra una caduta del 2,30%.

(Foto: © Edoardo Nicolino | 123RF)