Mercati, l’euforia è durata lo spazio di 24 ore

(Teleborsa) – Partenza in cauto rialzo per le principali borse europee con gli operatori che restano concentrati sulle tensioni commerciali tra USA e Cina. Segnali positivi ma prudenti arrivano anche da Piazza Affari, ieri effervescente con le banche, dove osservato speciale resta lo spread dopo il calo degli ultimi giorni.

L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,37%. Sul fronte macro, è attesa in mattinata la pubblicazione, in particolare, dell’indice Zew tedesco di settembre. Tra gli altri dati, è previsto un aggiornamento del mercato del lavoro in Gran Bretagna.

L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 67,74 dollari per barile.

Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 229 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,71%.

Nello scenario borsistico europeo trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia. Dimessa Londra, con un modesto ribasso dello 0,24%. In frazionale salita Parigi, +0,23%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 20.923 punti.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori materie prime (+1,08%), telecomunicazioni (+0,93%) e viaggi e intrattenimento (+0,92%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori chimico (-1,05%) e media (-0,63%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Telecom Italia (+1,25%), Tenaris (+1,23%), Azimut (+0,73%) e UBI Banca (+0,65%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Mediaset, che prosegue le contrattazioni a -2,48%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Juventus (+3,75%), IREN (+1,85%), RCS (+1,28%) e Amplifon (+1,05%).