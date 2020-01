Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari con banche e Spread

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata all’insegna della cautela le borse europee, mentre fa meglio Piazza Affari, che trae beneficuio da temi prettamente interni, quali il ridimensionamento dello spread dopo le elezioni regionali e l’effetto positivo sulle banche. Il differenziale fra BTP e Bund decennale sosta a 139 punti a fronte di un rendimento del decennale allo 0,98%

Sul fronte dei cambi, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su un livello di 1,101. Si attendono stasera le decisioni della Fed sulla politica monetaria.

Nello scenario borsistico europeo si conferma piatta Francoforte vie viaggia sulla parità, senza spunti anche Londra, che non evidenzia significative variazioni, mentre è moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,26%. In testa Piazza Affari, con il FTSE MIB che avanza a 24.094 punti (+0,3%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Leonardo (+2,03%), Fineco (+1,41%), STMicroelectronics (+1,26%) e Exor (+1,06%).

Fra i più forti ribassi BPER, che continua la seduta con -1,17%.

Spicca la prestazione negativa di A2A, che scende dell’1,05%.

Sottotono Atlantia con una limatura dello 0,94%, sull’effetto realizzi dopo il rally di ieri.

Deludente Mediobanca, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.