Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

(Teleborsa) – Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei con gli investitori in attesa di sviluppi sulla Brexit dopo che il partito unionista nordirlandese, Dup, ha bocciato il prospettato accordo sull’uscita della Gran Bretagna dall’UE che sembrava in dirittura d’arrivo facendo inciampare la sterlina. Londra mira ad almeno un accordo politico entro l’inizio del Consiglio europeo, in programma oggi e domani, 17 e 18 ottobre.

Ottima invece la performance di Piazza Affari, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d’Europa.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,108. Poco mosso l’Oro a 1.488,8 dollari l’oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 52,95 dollari per barile, con un calo dello 0,77%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,91%.

Nello scenario borsistico europeo resta vicino alla parità Francoforte (+0,1%). Bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,43%. Piatta Parigi, che tiene la parità. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,22%.

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori media (+0,82%), servizi finanziari (+0,70%) e telecomunicazioni (+0,69%).

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti materie prime (-0,56%), tecnologia (-0,54%) e alimentare (-0,51%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buona performance per Banco BPM, che cresce dell’1,48%.

Sostenuta Poste Italiane, con un discreto guadagno dell’1,46%.

Buoni spunti su Terna, che mostra un ampio vantaggio dell’1,23%.

Ben impostata Unipol, che mostra un incremento dell’1,03%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -0,75%.

Si muove sotto la parità Tenaris, evidenziando un decremento dello 0,57%.

Contrazione moderata per Pirelli, che soffre un calo dello 0,56%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, ERG (+1,98%), Banca Generali (+1,74%), Rai Way (+1,48%) e Mutuionline (+1,44%). Giù, invece, Carel Industries, -1,40%.

Spicca la prestazione negativa di Italmobiliare, che scende dell’1,08%.

Deludente MARR, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca RCS, che mostra un piccolo decremento dello 0,76%.

(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)