Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

(Teleborsa) – Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei, con gli investitori che si muovono con prudenza in attesa delle decisioni di politica monetaria che prenderà stasera la Federal Reserve. Sullo sfondo rimane la questione dei dazi con la ripresa dei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina. Ottima invece la performance di Piazza Affari, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d’Europa alle prese con le trimestrali.

Sul mercato Forex, nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,115. Stabile l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.430,3 dollari l’oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 58,24 dollari per barile.

Lieve calo dello spread, che scende a +197 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,56%.

Tra i mercati del Vecchio Continente poco mosso Francoforte, che mostra un +0,17%. Discesa modesta per Londra, che cede un piccolo lo 0,33%. Debole Parigi +0,02%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 21.335 punti.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti materie prime (+2,27%), costruzioni (+1,84%) e tecnologia (+1,61%).

Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti alimentare (-1,51%), beni per la casa (-1,50%) e utility (-0,57%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza Leonardo, +2,35% che ha annunciato una semestrale positiva con forte crescita di ordini e ricavi.

In scia ai conti svetta Poste Italiane che segna un importante progresso del 2,31% così come beneficia dei risultati Amplifon, con un forte incremento (+2,08%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo -6,12% che ha annunciato un utile netto del 1° semestre a 60 milioni.

Sotto pressione Campari, con un forte ribasso dell’1,59%.

Soffre Moncler, che evidenzia una perdita dell’1,57%.

Preda dei venditori Terna, con un decremento dell’1,23%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Salini Impregilo (+7,40%), Saras (+3,64%), Italmobiliare (+2,74%) e Cairo Communication (+2,42%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Cerved Group, che continua la seduta con -1,22%.

Si concentrano le vendite su Ascopiave, che soffre un calo dell’1,10%.

Pensosa Ivs Group, con un calo frazionale dello 0,99%.

Tentenna Tinexta, con un modesto ribasso dello 0,97%.