Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari

(Teleborsa) – Finale poco mosso per i mercati europei. Nella seduta odierna si sono tenute le riunioni di Bank of Japan e Bank of England. Entrambe le banche centrali hanno mantenuto invariati i tassi di interesse, rispettivamente in Giappone e in Regno Unito.

Ottima invece la performance di Piazza Affari, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d’Europa.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. L’Oro poco mosso riporta una variazione pari a +0,15%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,74%.

In salita lo spread, che arriva a quota +162 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,38%.

Tra gli indici di Eurolandia resta vicino alla parità Francoforte (-0,08%). Londra avanza dello 0,44%. Si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,21%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 23.709 punti.

Buona la performance a Milano dei comparti tecnologia (+0,82%), bancario (+0,82%) e beni per la casa (+0,56%).

Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti costruzioni (-1,53%), viaggi e intrattenimento (-0,94%) e alimentare (-0,68%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Nexi (+4,22%), UBI Banca (+2,52%), Ferragamo (+1,85%) e Prysmian (+1,63%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Buzzi Unicem, che ottiene -2,13%.

In rosso Pirelli, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,61%.

Spicca la prestazione negativa di CNH Industrial, che scende dell’1,11%.

Fiacca Recordati, che mostra un piccolo decremento dello 0,97%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, doValue (+3,82%), ERG (+2,84%), Reply (+2,03%) e OVS (+1,92%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Zignago Vetro, che continua la seduta con -1,61%.

Ivs Group scende dell’1,56%.

Calo deciso per Autogrill, che segna un -1,53%.

Sotto pressione Brembo, con un forte ribasso dell’1,51%.

(Foto: © Edoardo Nicolino | 123RF)