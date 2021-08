Mercati in stand-by. Piazza Affari tonica grazie ai risultati semestrali

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei, dove Piazza Affari si mette in evidenza con una performance migliore, grazie all’assist offerto dai risultati semestrali annunciati dalle Blue-Chips. Ad ispirare prudenza e frenare gli acquisti c’è il Job Report americano in pubblicazione nel primo pomeriggio.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,181. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.799,1 dollari l’oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 69,4 dollari per barile.

In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +107 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,55%.

Tra i listini europei nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità, incolore Londra, che non registra variazioni significative, assieme a Parigi, che galleggia sulla parità. Seduta più vivace per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 25.786 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, si segnalano le banche dopo la pubblicazione dei risultati: Banco BPM che vanta un incisivo incremento del 4,51% e BPER, che mostra un forte aumento del 4,38%.

Effetto conti anche su Pirelli, che segna un importante progresso del 3,38%.

In evidenza Unipol, che mostra un forte incremento del 2,66%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin, che continua la seduta con -0,65%.

Pensosa Recordati, con un calo frazionale dello 0,56%.

Tentenna Moncler, con un modesto ribasso dello 0,54%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Banca Popolare di Sondrio (+4,15%), Banca Ifis (+1,57%), UnipolSai (+1,53%) e Maire Tecnimont (+1,34%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Datalogic, che ottiene -6,75%.

Vendite su ENAV, che registra un ribasso del 2,07%a causa di realizzi, dopo l’exploit della vigilia.

Seduta negativa per Biesse, che mostra una perdita dell’1,80%.

Sotto pressione MARR, che accusa un calo dell’1,55%.