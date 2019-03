Mercati in stand-by dopo pausa riflessione della Fed

editato in: da

(Teleborsa) – Borse europee riflessive all’indomani della Fed che ha deciso di temporeggiare sul rialzo dei tassi, proprio come la Bank of England. La BCE, invece, nel bollettino mensile ha confermato maxi-prestiti per sostenere l’inflazione.

Gli occhi degli investitori restano puntati sul tema Brexit, nel giorno in cui il Consiglio europeo si riunirà per decidere se accettare la richiesta di rinvio dell’uscita dall’Ue della Gran Bretagna.

Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,65%. Giornata negativa per l’oro, che continua la seduta a 1.304,2 dollari l’oncia, in calo dello 0,63%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 59,93 dollari per barile.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +241 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,44%.

Tra i listini europei giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,46%, in luce Londra, con un ampio progresso dello 0,88%, e andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a -0,07%.

Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che termina a 21.373 punti (+0,20%); sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 23.412 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,49%), come il FTSE Italia Star (0,5%).

A Piazza Affari il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,99 miliardi di euro, in calo del 10,43%, rispetto ai 2,23 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,56 miliardi di azioni, rispetto ai 0,62 miliardi precedenti.

Tra i 222 titoli trattati, 94 hanno chiuso in flessione, mentre 105 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 23 azioni.

In buona evidenza a Milano i comparti tecnologia (+3,55%), viaggi e intrattenimento (+2,03%) e chimico (+2,00%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti bancario (-0,83%), media (-0,49%) e beni per la casa (-0,47%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+4,40%), Poste Italiane (+2,35%), Tenaris (+1,95%) e Campari (+1,65%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Unicredit, che ha terminato le contrattazioni a -1,73%. Sotto pressione Saipem, con un forte ribasso dell’1,48%. Soffre Prysmian, che evidenzia una perdita dell’1,23%. Preda dei venditori UBI Banca, con un decremento dell’1,22%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Gima TT (+5,30%), Biesse (+5,16%), doBank (+3,45%) e SOL (+3,11%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su FILA, che ha archiviato la seduta a -3,99%. Lettera su Datalogic, che registra un importante calo del 2,79%. Affonda Banca MPS, con un ribasso del 2,55%. Si concentrano le vendite su RCS, che soffre un calo dell’1,94%.