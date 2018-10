Mercati in stand-by a metà giornata

editato in: da

(Teleborsa) – La borsa di Milano si muove intorno alla linea di parità. Dopo un avvio a piccoli passi, il sentiment nelle sale operative è peggiorato, complice un dato sul PIL del terzo trimestre che mostra uno stop della crescita dopo oltre tre anni.

Ildato ha riacceso il dibattito sulla Manovrache si è già vista sbarrare la strada dall’Europa. La tensione si ripercuote sullo spread che risale oltre i 300 punti base, con un aumento di 13 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,41%.

Tra gli indici di Eurolandia nulla di fatto per Francoforte che passa di mano sulla parità. Piccoli passi in avanti per Londra che segna un incremento marginale dello 0,42%. Incolore Parigi che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.

Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 19.040 punti. Sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share che lima dello 0,05%.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Telecom Italia (+1,78%), Banco BPM (+1,51%), Mediaset (+1,51%) e Azimut (+0,92%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Leonardo che continua la seduta con -3,97%. Venduta Fiat Chrysler che soffre un decremento del 2,67%. Exor scende dell’1,51%. Calo deciso per A2A, che segna un -1,32%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Cementir (+4,42%), Brunello Cucinelli (+4,22%), Saras (+3,60%) e ASTM (+2,92%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Cerved Group, che ottiene -7,56% Giornata no per Datalogic, che registra un ribasso del 4,36%. Sessione nera per IMA, che lascia sul tappeto una perdita del 3,52%. In caduta libera Juventus che affonda del 2,52%.