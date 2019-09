Mercati europei tonici. Positiva anche Milano

editato in: da

(Teleborsa) – Finale rialzista per le principali borse europee dopo la decisione della Fed di tagliare di 25 punti base il tasso d’interesse, che segue quella analoga della BCE. Invariata invece la politica monetaria della Bank of England e della Bank of Japan, come peraltro atteso dai mercati.

Sul mercato dei cambi, nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,105. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.498,1 dollari l’oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 58,44 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,88%.

Tra le principali Borse europee performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,55%. Resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,58%. Parigi avanza dello 0,68%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dello 0,82%.

In luce sul listino milanese i comparti viaggi e intrattenimento (+2,61%), bancario (+2,08%) e telecomunicazioni (+1,97%).

Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti materie prime (-1,16%), alimentare (-0,75%) e utility (-0,45%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza UBI Banca (+4,58%), BPER (+4,37%), Fineco (+3,02%) e Buzzi Unicem (+2,88%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo, che continua la seduta con -1,18%.

Vendite su Tenaris, che registra un ribasso dell’1,18%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Autogrill (+4,92%), Tinexta (+2,53%), Datalogic (+2,31%) e Credem (+1,91%). Giù, invece, Salini Impregilo, che continua la seduta con -3,86%. Sotto pressione Zignago Vetro, che accusa un calo dell’1,89%.

