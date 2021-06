Mercati europei positivi. Sotto pressione comparto viaggi

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Non tutti i comparti scambiano però in rialzo: nuovi limiti ai viaggi dalla Gran Bretagna, a causa della diffusione dalla variante Delta del coronavirus, sta pesando sulle performance in Borsa di operatori di crociere e compagnie aeree.

Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,21%. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,65%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,78% e continua a trattare a 72,77 dollari per barile.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +109 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,87%.

Tra gli indici di Eurolandia denaro su Francoforte, che registra un rialzo dello 0,82%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,24%, e sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,39%.

Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 25.304 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 27.749 punti.

Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (0%); poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,34%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Azimut (+2,76%), Telecom Italia (+2,19%), Prysmian (+1,79%) e Amplifon (+1,62%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Atlantia, che ottiene -1,10%.

Tentenna Saipem, che cede lo 0,92%.

Sostanzialmente debole Tenaris, che registra una flessione dello 0,87%.

Si muove sotto la parità A2A, evidenziando un decremento dello 0,83%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Biesse (+2,56%), Tinexta (+1,97%), Tamburi (+1,97%) e Tod’s (+1,66%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Autogrill, che prosegue le contrattazioni a -2,98%.

Ferragamo scende dell’1,86%.

Calo deciso per Esprinet, che segna un -1,79%.

Sotto pressione Acea, con un forte ribasso dell’1,47%.