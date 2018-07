Mercati europei positivi. Occhi su dati macro

editato in: da

(Teleborsa) – Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente all’indomani di una seduta debole orfane del faro di Wall Street, rimasta chiusa per festività. L’attenzione degli investitori si concentra sulle notizie macroeconomiche, in arrivo nel pomeriggio dagli Stati Uniti, sul mercato del lavoro. Sullo sfondo resta la delicata questione dei dazi tra USA e Cina, in vista di domani, quando potrebbero scattare nuove tariffe americane sui prodotti cinesi per 34 miliardi di dollari.

Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,34%. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,25%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 74,05 dollari per barile.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 233 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,66%.

Tra i listini europei tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dell’1,13%. Seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,30%. In luce Parigi, con un ampio progresso dello 0,86%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dell’1,23%.

In buona evidenza a Milano i comparti automotive (+2,43%), tecnologia (+2,13%) e assicurativo (+1,65%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Fiat Chrysler (+3,41%), STMicroelectronics (+2,25%), Mediobanca (+2,19%) e Brembo (+2,02%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo, che continua la seduta con -0,59%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, ASTM (+4,13%), Juventus (+3,86%), Gima Tt (+3,15%) e Biesse (+2,65%). Le peggiori performance, invece, si registrano su doBank, che ottiene -0,96%.