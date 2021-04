Mercati europei positivi nel giorno della BCE

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono al rialzo i principali mercati europei, in una seduta caratterizzata dall’attesa per la riunione del consiglio direttivo della BCE. Tra poco la banca centrale annuncerà le sue decisioni di politica monetaria, alle 14.30 ci sarà la consueta conferenza stampa del governatore Christine Lagarde.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,205. Seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,33%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,60%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,76%.

Tra gli indici di Eurolandia sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,53%, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, e buona performance per Parigi, che cresce dello 0,74%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,65% a 24.318 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 26.604 punti.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri Nexi (+3,08%).

Acquisti a piene mani su STMicroelectronics, che vanta un incremento del 2,92%.

Effervescente Amplifon, con un progresso del 2,02%.

Sostenuta Interpump, con un discreto guadagno dell’1,77%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin, che ottiene -0,74%.

Sottotono Stellantis che mostra una limatura dello 0,71%.

Deludente Tenaris, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Recordati, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Falck Renewables (+4,47%), ERG (+3,95%), Technogym (+3,37%) e Illimity Bank (+3,32%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Mutuionline, che continua la seduta con -0,98%.

Discesa modesta per Fincantieri, che cede un piccolo -0,83%.

Pensosa Rai Way, con un calo frazionale dello 0,80%.

Tentenna Juventus, con un modesto ribasso dello 0,53%.