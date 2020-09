Mercati europei positivi. Milano si conferma stabile

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari e le borse europee proseguono positive a dispetto dlela maggiore cautela evidenziata dai mercati asiatici, in attesa delle decisioni del FOMC stasera e, nella giornata di domani, della bank of Japan e della bank of England..

Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,187. Lieve calo dello spread, che scende a +140 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,92%.

Tra le principali Borse europee resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,27%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,07%, e Parigi avanza dello 0,28%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, con il FTSE MIB che si ferma a 19.990 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Moncler (+3,51%), Saipem (+2,85%), DiaSorin (+2,74%) e Tenaris (+2,59%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Fineco, che segna un -2,69%.

Si muove sotto la parità Telecom Italia, evidenziando un decremento dello 0,99%.

Contrazione moderata per Italgas, che soffre un calo dello 0,83%.

Sottotono Unicredit che mostra una limatura dello 0,81%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Ferragamo (+8,85%), Tod’s (+2,63%), Saras (+2,26%) e Banca Ifis (+2,21%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Rai Way, che ottiene -5,92%.

Pesante Falck Renewables, che segna una discesa di ben -5,66 punti percentuali.

Seduta drammatica per De’ Longhi, che crolla del 2,23%.

Vendite su Acea, che registra un ribasso dell’1,79%.

(Foto: Stefano Stabile)