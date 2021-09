Mercati europei positivi, Milano resta alla finestra

editato in: da

(Teleborsa) – Borse europee più toniche di Pazza Affari, che procede a piccolo passi. Ad alimentare il piccolo rimbalzo di fine settimana concorre la BCE, che ha confermato un rallentamento degli acquisti mediante il PEPP, ma non dato segnali di voler ritirare gli stimoli monetari.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,185. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.801,4 dollari l’oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell’1,60%.

In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +104 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,69%.

Tra gli indici di Eurolandia giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,33%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,36%, e piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,42%.

Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 25.947 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 28.579 punti.

Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (-0,16%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,05%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in luce STMicroelectronics, con un ampio progresso dell’1,31%.

Andamento positivo per BPER, che avanza di un discreto +1,27%.

Ben comprata Exor, che segna un forte rialzo dell’1,23%.

Poste Italiane avanza dell’1,05%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Inwit, che prosegue le contrattazioni a -1,40%.

Atlantia scende dell’1,27%.

Calo deciso per Snam, che segna un -1,21%.

Sotto pressione A2A, con un forte ribasso dell’1,10%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banca Ifis (+2,96%), Ferragamo (+1,59%), De’ Longhi (+1,07%) e Garofalo Health Care (+1,03%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su IGD, che continua la seduta con -2,92%.

Sensibili perdite per Esprinet, in calo del 2,86%.

Soffre Tod’s, che evidenzia una perdita dell’1,98%.

Preda dei venditori Unieuro, con un decremento dell’1,76%.