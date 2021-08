Mercati europei positivi. Milano in rialzo per l’ottava seduta consecutiva

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB, il cui rialzo consolida una striscia positiva che dura da otto sedute consecutive. La giornata, come tipico nella settimana di Ferragosto, è priva di temi di rilievo e caratterizzata da volumi scarsi. Intanto l’OPEC ha confermato le stime sulla domanda di petrolio per il 2021 e 2022 nonostante le nuove ondate di Covid.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,173. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.750,8 dollari l’oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,26%.

Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,55%.

Tra i listini europei giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,39%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,30%.

Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,37%, proseguendo la serie positiva iniziata il 3 di questo mese; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 29.123 punti.

Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,03%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,09%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Atlantia (+2,25%), Stellantis (+2,05%), Amplifon (+1,47%) e STMicroelectronics (+0,99%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fineco, che prosegue le contrattazioni a -0,95%.

Si muove sotto la parità Recordati, evidenziando un decremento dello 0,53%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Falck Renewables (+2,41%), Zignago Vetro (+2,22%), CIR (+2,10%) e Webuild (+1,47%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo, che ottiene -2,39%.

B.F scende dell’1,35%.

Calo deciso per De’ Longhi, che segna un -1,23%.

Sotto pressione Tod’s, con un forte ribasso dell’1,07%.