Mercati europei positivi in scia BOE. Piazza Affari lima guadagni

(Teleborsa) – Le borse europee proseguono le contrattazioni in territorio positivo, sulla scia della decisione pressoché scontata della Bank of England di mantenere i tassi invariati, mentre riduce i guadagni Piazza Affari, che in avvio era la migliore.

Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,35%. Sale lo spread, attestandosi a +204 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,61%.

Tra i listini europei performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,21%, debole Londra, che registra una flessione dello 0,22%, resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,46%. Frazionale aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,22%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, sostenuta Intesa Sanpaolo, con un discreto guadagno dell’1,80%.

Buoni spunti su BPER, che mostra un ampio vantaggio dell’1,78%.

Ben impostata Ferrari, che mostra un incremento dell’1,27%.

Tonica Terna che evidenzia un bel vantaggio dell’1,27%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Tenaris, che continua la seduta con -6,37% dopo la semestrale.

Pessima performance per Amplifon, che registra un ribasso del 2,69%.

Si muove sotto la parità Campari, evidenziando un decremento dello 0,95%.

Contrazione moderata per Recordati, che soffre un calo dello 0,62%.