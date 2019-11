Mercati europei positivi in linea con la borsa di Milano

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista Piazza Affari che risente di volumi ridotti dovuti alla festività.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,114. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +134 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,95%.

Nello scenario borsistico europeo composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,58%, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,47%, e resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,59%.

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,68% a 22.849 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 24.839 punti. Positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,72%), come il FTSE Italia Star (0,5%).

Si distinguono a Piazza Affari i settori materie prime (+4,15%), beni industriali (+1,78%) e media (+1,59%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in evidenza Tenaris, che mostra un forte incremento del 4,04%.

Svetta Atlantia che segna un importante progresso del 2,85%.

Si muove in territorio positivo Fiat Chrysler, mostrando un incremento dell’1,81%.

Denaro su Moncler, che registra un rialzo dell’1,51%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Recordati, che ottiene -1,27%.

Discesa modesta per Telecom Italia, che cede un piccolo -0,63%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Sias (+5,75%), ASTM (+5,24%), doValue (+3,58%) e Gima TT (+3,46%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Cattolica Assicurazioni, che continua la seduta con -5,31%.

Affonda Saras, con un ribasso del 2,73%.

In rosso FILA, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,69%.

Spicca la prestazione negativa di Italmobiliare, che scende dell’1,46%.

(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)