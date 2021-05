Mercati europei positivi assieme a Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i mercati di Eurolandia e Piazza Affari, alle prese con le trimestrali e in attesa di alcuni importanti dati macro USA nel pomeriggio.

L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,22%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.833,4 dollari l’oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell’1,05%.

Sale lo spread, attestandosi a +116 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,03%.

Tra le principali Borse europee giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,6%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,63%, e sostenuta Parigi, con un discreto guadagno dello 0,73%.

Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 24.599 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 26.929 punti.

Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (+0,14%); in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,55%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ottima performance per Prysmian, che registra un progresso del 3,38%.

Exploit di Banco BPM, che mostra un rialzo del 3,20%.

Su di giri Interpump (+2,92%).

Acquisti a piene mani su Azimut, che vanta un incremento del 2,61%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Inwit, che continua la seduta con -1,90%.

Seduta negativa per DiaSorin, che mostra una perdita dell’1,12%.

Sottotono Atlantia che mostra una limatura dello 0,69%.

Deludente Pirelli, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Datalogic (+11,50%), Saras (+3,63%), Anima Holding (+1,80%) e FILA (+1,66%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su ERG, che continua la seduta con -2,04%.

Sotto pressione Esprinet, che accusa un calo dell’1,62%.

Scivola Webuild, con un netto svantaggio dell’1,48%.

In rosso De’ Longhi, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,42%.