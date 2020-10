Mercati europei positivi assieme a Milano

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari e gli altri mercati di Eurolandia si muovono in territorio positivo, in una settimana che si rivelerà cruciale per alcuni dossier, fra cui la Brexit.

Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,21%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +124 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,70%.

Tra i listini europei Francoforte avanza dello 0,21%, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,38%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,29%.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Interpump (+5,65%), Nexi (+1,99%), Campari (+1,87%) e Italgas (+1,75%).

In rosso Saipem, che prosegue le contrattazioni a -2,95%.

Vendite a piene mani su BPER, che soffre un decremento del 2,62%.

Vendite su Recordati, che registra un ribasso dell’1,13%.

Seduta negativa per CNH Industrial, che mostra una perdita dell’1,12%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, La Doria (+3,89%), Biesse (+2,21%), Danieli (+1,85%) e Tamburi (+1,22%).

Fra i più forti ribassi Falck Renewables, che continua la seduta con -6,75%.

Pessima performance per Banca MPS, che registra un ribasso del 3,82%.

Sessione nera per Saras, che lascia sul tappeto una perdita del 2,85%.

In caduta libera ERG, che affonda del 2,29%.

(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)