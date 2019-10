Mercati europei positivi a metà seduta

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. mentre si attendono novità sulle trattative commerciali tra USA e Cina, che riprenderanno proprio domani 10 ottobre 2019.

A livello macro, non sono stati diffusi dati rilevanti mentre nel pomeriggio in USA verranno pubblicate le scorte e vendite ingrosso e le scorte settimanali di petrolio.

Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,098. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,21%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,80%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,86%.

Tra i listini europei ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dello 0,97%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,47% mentre Parigi avanza dello 0,72%.

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,59% a 21.531 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 23.450 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (+0,07%), come il FTSE Italia Star (0,2%).

In luce sul listino milanese i comparti telecomunicazioni (+1,60%), materie prime (+1,53%) e costruzioni (+1,31%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, vola Prysmian, con una marcata risalita del 2,50%.

Brilla Telecom Italia, con un forte incremento (+2,43%).

Ottima performance per Buzzi Unicem, che registra un progresso del 2,27%.

Si muove in territorio positivo Pirelli, mostrando un incremento dell’1,91%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Italgas, che ottiene -1,03%.

Fiacca Snam, che mostra un piccolo decremento dello 0,96%.

Discesa modesta per Terna, che cede un piccolo -0,59%.

Pensosa BPER, con un calo frazionale dello 0,52%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, RCS (+2,77%), Datalogic (+1,82%), Mondadori (+1,82%) e Anima Holding (+1,71%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Ivs Group, che continua la seduta con -1,84%.

Sotto pressione Saras, che accusa un calo dell’1,59%.

Scivola CIR, con un netto svantaggio dell’1,49%.

In rosso Banca MPS, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,30%.

