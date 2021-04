Mercati europei positivi

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia, con gli occhi degli investitori puntati sulla prosecuzione delle trimestrali USA, in particolare con i grandi gruppi bancari, ma anche sulle vendite al dettaglio statunitensi di marzo e sulle richieste settimanali di sussidio di disoccupazione.

Sul mercato valutario, stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,198. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,60%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,73%) si attesta su 62,69 dollari per barile dopo il balzo innescato dal forte calo delle scorte Usa e dall’aumento delle stime sulla domanda da parte dell’AIE.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,77%.

Tra le principali Borse europee piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,38%, composta Londra, che cresce di un modesto +0,57%, e performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,29%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 24.628 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 26.895 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Amplifon, che vanta un incremento del 2,29%.

Tonica BPER che evidenzia un bel vantaggio dell’1,81%.

In luce Inwit, con un ampio progresso dell’1,46%.

Andamento positivo per DiaSorin, che avanza di un discreto +1,14%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tenaris, che prosegue le contrattazioni a -1,47%.

Pensosa ENI, con un calo frazionale dello 0,76%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Biesse (+2,95%), FILA (+2,40%), Banca MPS (+2,00%) e Sesa (+1,75%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Sanlorenzo, che prosegue le contrattazioni a -1,58%.

Preda dei venditori Autogrill, con un decremento dell’1,45%.

Si concentrano le vendite su doValue, che soffre un calo dell’1,14%.

Tentenna ENAV, con un modesto ribasso dello 0,80%.