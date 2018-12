Mercati europei negativi dopo rialzo tassi della Fed

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono in territorio negativo Piazza Affari e le altre borse europee, dopo il rialzo dei tassi deciso dalla Fed e il nulla di fatto della Bank of Japan. Per il 2019 la banca centrale americana segnala due rialzi dei tassi di interesse meno dei tre previsti in settembre. L’istituto guidato da Powell ha rivisto al ribasso le stime per la crescita statunitense.

L’Euro / Dollaro USA continua gli scambi a 1,147 Euro / Dollaro USA, con un aumento dello 0,83%. L’Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.256,8 dollari l’oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 46,57 dollari per barile, con un calo dell’1,33%.

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +251 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,74%.

Tra le principali Borse europee preda dei venditori Francoforte, con un decremento dello 0,85%, dimessa Londra, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia mentre si concentrano le vendite su Parigi, che soffre un calo dell’1,35%.

A Piazza Affari sono terminati i festeggiamenti della vigilia in scia all’accordo con l’Ue sulla Manovra. Sessione caratterizzata da ampie vendite quella della borsa milanese, con il FTSE MIB che accusa una discesa dell’1,07%; sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 20.539 punti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,52%), come il FTSE Italia Star (-1,1%).

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori chimico (+0,90%), alimentare (+0,78%) e sanitario (+0,66%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori materie prime (-3,51%), telecomunicazioni (-2,01%) e viaggi e intrattenimento (-1,93%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Ferragamo (+1,33%), Diasorin (+0,85%), Campari (+0,78%) e A2A (+0,53%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Tenaris, che continua la seduta con un -3,46%.

Vendite a piene mani su Saipem, che soffre un decremento del 3,46%.

Pessima performance per Banca Mediolanum, che registra un ribasso del 3,19%.

Sessione nera per Telecom Italia, che lascia sul tappeto una perdita del 2,60%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, OVS (+12,21%), Geox (+9,42%), Acea (+2,03%) e Salini Impregilo (+2,01%). I più forti ribassi, invece, si verificano su De’ Longhi, che continua la seduta con un -4,60%.

In caduta libera RCS, che affonda del 2,59%.

Pesante Biesse, che segna una discesa di ben -2,53 punti percentuali.

Seduta drammatica per Banca Popolare di Sondrio, che crolla del 2,31%.