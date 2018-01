Mercati europei misti. A Milano vola Yoox

(Teleborsa) – Partenza debole per Piazza Affari e in un’Europa in lieve rialzo grazie anche alla positiva intonazione dei listini asiatici.

In una sessione avara di spunti macroeconomici l’attenzione sarà tutta rivolta alloshutdown scattato negli Stati Uniti per il mancato accordo al Senato sulla legge di bilancio.

A Milano e, in generale, nel comparto retail europeo occhi puntati su Yoox dopo l’OPA lanciata da Richemont.

Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,224. Sui livelli della vigilia anche l’oro a quota 1.331,1 dollari l’oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 63,53 dollari per barile.

Lo Spread migliora, toccando i 137 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,94%.

Tra i mercati del Vecchio Continente andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,12%. Resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,39%, e poco mosso Parigi, che mostra un -0,1%.

Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,24% sul FTSE MIB, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 26.132 punti. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,15%); leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,29%).

In buona evidenza a Milano i comparti Vendite al dettaglio (+15,13% per effetto di Yoox), Media (+2,33%) e Chimico (+1,42%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti Utility (-1,40%) e Tecnologico (-0,43%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Yoox che avanza del 24,19% a 37,62 euro, avvicinandosi al prezzo dell’OPA di 38 euro. Volano anche Mediaset (+5,04%), Ferragamo (+3,87%) e Moncler (+1,33%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Enel e Snam, che oggi staccano l’acconto sul dividendo 2017.

Vendite su Atlantia, che registra un ribasso dell’1,03%.

Fiacca Poste Italiane, che mostra un piccolo decremento dello 0,89%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Mondadori (+3,79%), Geox (+1,27%), Zignago Vetro (+1,09%) e Mutuionline (+0,95%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Ifis -1,28%.

Seduta negativa per Cementir, che mostra una perdita dell’1,01%.

Discesa modesta per El.En, che cede un piccolo -0,95%.

Pensosa Aeroporto di Bologna, con un calo frazionale dello 0,88%.