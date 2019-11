Mercati europei in stand-by. Piazza Affari si allinea

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela con qualche acquisto sul comparto bancario. Tra gli investitori è tornata l’incertezza sui negoziati fra USA e Cina per regolare il commercio.

Sul mercato Forex, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,29%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell’1%.

Balza in alto lo spread, posizionandosi a +157 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,25%.

Tra gli indici di Eurolandia Francoforte, passa di mano sulla parità. Incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Senza slancio anche Parigi, che negozia con un +0,17%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 23.622 punti.

Buona la performance a Milano dei comparti telecomunicazioni (+1,64%), sanitario (+1,62%) e alimentare (+0,78%).

Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti vendite al dettaglio (-1,28%), chimico (-0,76%) e media (-0,76%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, exploit di Diasorin, che mostra un rialzo del 4,41%.

Su di giri Telecom Italia (+2,65%).

Acquisti a piene mani su Azimut, che vanta un incremento del 2,41%. Ben impostata UBI Banca, che mostra un incremento dell’1,91%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Terna, che continua la seduta con -1,17%.

Fiacca anche A2A, che mostra un piccolo decremento dello 0,67%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Credito Valtellinese (+3,69%), Reply (+3,23%), Acea (+2,47%) e OVS (+2,31%). Giù, invece, FILA, che prosegue le contrattazioni a -4,49%.

Vendite a piene mani su Guala Closures, che soffre un decremento del 4,32%.