Mercati europei in stand-by. Occhi a banche centrali

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa e scambia sulla linea di parità.

L’attenzione degli investitori è concentrata sulle banche centrali: in questa settimana ci saranno le riunioni di Federal Reserve (domani) e Banca del Giappone (giovedì). Il mood è anche per il commercio globale e la Brexit dopo l’ultimo colpo di scena: il Labour party ha deciso di apppoggiare le elezioni anticipate in Regno Unito, a dicembre.

Sul mercato Forex, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,108. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,43%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 55,01 dollari per barile, in calo dell’1,43%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +133 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,98%.

Nello scenario borsistico europeo poco mosso Francoforte, che mostra un -0,14%. Nervosa Londra che evidenzia una perdita dello 0,72%. Debole Parigi -0,05%. Stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 22.682 punti.

In buona evidenza a Milano i comparti alimentare (+1,48%), tecnologia (+1,24%) e costruzioni (+0,81%).

Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori beni per la casa (-0,96%), petrolio (-0,91%) e chimico (-0,84%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza A2A (+2,11%), Campari (+2,02%), STMicroelectronics (+1,45%) e Banco BPM (+1,20%).

Giù, invece, il lusso con Moncler, che soffre un calo dell’1,30%. Vendite anche su Ferragamo, che registra un ribasso dell’1,13%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Italmobiliare (+2,34%), Carel Industries (+2,34%), Salini Impregilo (+1,26%) e Brembo (+1,08%). I peggiori ribassi si registrano su Danieli -3,62%, De’ Longhi che -2,75% e Interpump -2,41%.