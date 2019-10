Mercati europei in stand-by in attesa dati PIL

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta all’insegna della prudenza per le borse europee e Piazza Affari, che si muovono cautamente positive, in attesa di alcuni dati macroeconomici chiave, in particolare i PIL dell’Italia, dell’Eurozona e degli USA in uscita nei prossimi giorni. Frattanto, sul fronte Brexit è stato confermato l’OK al rinvio da parte dell’UE.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,108. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +133 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,98%.

Nello scenario borsistico europeo giornata positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,44%, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, cauta Parigi, che segna un +0,13%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 22.628 punti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Ferragamo (+2,76%), sull’effetto M&A.

Torna a correre STMicroelectronics (+2,08%) dopo la pausa di venerdì.

Fra i migliori anche Pirelli (+1,72%) e Tenaris (+1,30%).

La peggiore è Moncler, che continua la seduta con -1,41%.

Si concentrano le vendite sulle banche, con Banco BPM che soffre un calo dell’1,25% e UBI Banca che registra un ribasso dell’1,08%.

Contrazione moderata per Terna, che soffre un calo dello 0,51%.

(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)