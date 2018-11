Mercati europei in stand-by

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Positiva, invece, la performance di Piazza Affari, che chiude con un timido guadagno rispetto al rosso del resto d’Europa. Apertura senza slancio anche per Wall Street, dove i principali indici a stelle e strisce viaggiano appena al di sotto della parità. L’attenzione degli investitori è tutta concentrata sull’Argentina, dove nel weekend si terrà il G20. Molteplici le tematiche, in primo piano l’incontro tra Trump e Xi Jinping e il mancato meeting con Putin a seguito delle tensioni Russia-Ucraina.

Manovra italiana ancora in focus, dopoil via libera degli Sherpa dell’Ecofin alla bocciatura da parte dell’Ue. Il Ministro dell’Economia Giovanni Tria ha incontrato, sempre a Buenos Aires, il Commissario Pierre Moscovici. “Fiducioso di evitare la procedura di infrazione, il dialogo con Bruxelles continua“, ha dichiarato Tria, che ha definito l’incontro “cordiale e in cerca di una soluzione”. Ha raggiunto il Paese sudamericanoanche il premier Giuseppe Conte. “L’Italia non è un rischio per nessuno, incontrerò Juncker”, le sue parole.

Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,132. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,42%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell’1,83%, scendendo fino a 50,51 dollari per barile.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +290 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,21%.

Nello scenario borsistico europeo contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,28%, seduta negativa per Londra, che mostra una perdita dello 0,95%, e poco mossa Parigi, che mostra un -0,03%.

A Piazza Affari il FTSE MIB termina con un vantaggio dello 0,15%. Sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share, che archivia la seduta a 21.058 punti, sui livelli della vigilia. Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,32%; sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,14%).

Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,3 miliardi di euro, con un incremento di ben 324,1 milioni di euro, pari al 16,41%, rispetto ai precedenti 1,97 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,89 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,31 miliardi.

A fronte dei 218 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 100 azioni. In lettera invece 106 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 12 stocks.

In luce sul listino milanese i comparti telecomunicazioni (+1,08%), assicurativo (+0,84%) e alimentare (+0,75%). Nel listino, i settori materie prime (-1,88%), immobiliare (-1,57%) e viaggi e intrattenimento (-1,31%) sono stati tra i più venduti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buoni spunti su Telecom Italia, che mostra un ampio vantaggio dell’1,81%.

Ben impostata Unipol, che mostra un incremento dell’1,78%.

Tonica Recordati che evidenzia un bel vantaggio dell’1,76%.

In luce CNH Industrial, con un ampio progresso dell’1,75%. Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Moncler, che ha chiuso a -2,47%.

Soffre Tenaris, che evidenzia una perdita dell’1,89%.

Preda dei venditori Banco BPM, con un decremento dell’1,57%.

Si concentrano le vendite su Atlantia, che soffre un calo dell’1,28%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Italmobiliare (+4,66%), Cerved Group (+3,67%), Aeroporto di Bologna (+3,50%) e Aquafil (+2,80%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Biesse, che ha chiuso a -6,05%.

Pesante Banca MPS, che segna una discesa di ben -3,6 punti percentuali.

Seduta drammatica per FILA, che crolla del 3,41%.

Sensibili perdite per Diasorin, in calo del 3,22%.